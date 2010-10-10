-BEŞİKTAŞ'TA DİVAN KURULU TOPLANTISI İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Beşiktaş Kulübü 2010 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Ceylan Intercontinental Otel'de gerçekleştirilen toplantıya kulüp başkanı Yıldırım Demirören katılmazken, açılış konuşmasını ise divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz'in yerine divan başkanlık kurulu üyesi Dr. Sedat Piroğlu yaptı. Piroğlu, yaptığı konuşmada özellikle borçlanmaya dikkati çekerek bunun ilerde kulübe zarar vereceğini söyledi. Aşırı borçlanmanın artışının dikkat çekici olduğunu ifade eden Piroğlu, ''Halbuki biz Beşiktaşlı olarak borçların artışını değil, borçları azaltan, gelirleri arttıran ve tutumlu bir anlayış bekliyoruz. Bütçe uygulamasının da tamamen bırakıldığını belirtmek isterim. Bütçede borçlanma gözükmemektedir. Ama derneğimiz borçlanmıştır. Yönetim kurulu borçlanmaya devam etmektedir'' dedi. Yönetim kurulunun borçlanmasının ilerde zarar getirebileceğine dikkati çeken Sedat Piroğlu, şöyle konuştu: ''Bu yıl UEFA kriterleri etkili bir şekilde ülkemizde uygulanmaya başlanmıştır. 3 yıl önce divan başkanlık kurulu UEFA kriterleriyle ilgili detaylı çalışmayı tamamlamış ve üyelerimizi bilgilendirmiştir. Yönetim kuruluna da rapor sunmuştur. Aradan 3 yıl geçtiği halde bu yönde bir çalışma görmedik. O günden bugüne kulübün mali yapısını düzeltme ve borçları azaltıcı bir tutum sergilenmemiştir. UEFA kriterleri mali ve bütçe disiplinini, mali kuralı etkin hale getirip, gelir gider dengesini sağlayarak borçlanmaya sınır sağlamaktadır.'' Yönetim kurulunun bankalardan kredi alma konusundaki girişimlerini de basından öğrendiklerini kaydeden Dr. Sedat Piroğlu, ''Basından öğrendiğimiz kadarıyla bankalar konsorsisyumundan alacağı veya aldığı 75 milyon dolar konusunu basından öğrendik. Bu krediyi hangi kuruluş alıyor? Dernek mi, Beşiktaş AŞ mi alıyor? Nasıl bir teminat verilmiştir? Nerede kullanılacaktır? Dernek aldıysa yetki alınmış mıdır? Yönetim kurulunun vereceği bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu sermaye artışı mıdır, bilgimiz yok'' diye konuştu. -''MALİ DİSİPLİNİ SAĞLAMAK ADINA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ''- Beşiktaş Kulübü Mali İşlerden ve Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan Ertunç Soğancıoğlu, bankalar konsorsiyumundan alınan 75 milyon dolarlık kredinin kısa vadeli borçların kapatılması için talep edildiğini söyledi. Soğancıoğlu, yaptığı konuşmada, mali disiplini sağlamak adına önemli adımlar attıklarını belirterek, ''Gelirler konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde pazarlama ve yayın gelirlerinde önemli rakamlara ulaştığımız cuma günü gelen yazıda söylendi. Kupaya tek takım olarak katılmamız nedeniyle 10 milyon Avro'nun üzerinde gelir elde edeceğiz'' dedi. Kredi borçlanmasını yapılandırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Ertunç Soğancıoğlu, şunları söyledi: ''Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ olarak 75 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladık. 6 yıl vadeli kredi sözleşmesi yaptık. Burada düzenleyici banka Denizbank'tır. Bu şekilde kısa vadeli banka borçlarının tasfiyesini amaçladık. Temel amacımız Beşiktaş Kulübü'nü kısa vadeli banka ve UEFA'ya ödemesi gereken varsa onları kapatmak. Bu krediyle Beşiktaş Kulübü'nün kayıtlarında yer alan kısa vadeli borçlar kapatılacak. UEFA nezdinde bütün borçlarını kapatan bir kulüp olacak. Adımlarımızı daha dikkatli atıyoruz. Borçlanma konusunda dikkat ediyoruz'' diye konuştu.