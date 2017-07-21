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Spor

Beşiktaş'ta Diego Costa gelişmesi

Siyah-beyazlılar, İspanyol golcüyü uzun süredir sosyal medya üzerinden 'Come To Beşiktaş' yazarak kulübe davet ediyordu

21 Temmuz 2017 19:04

Beşiktaşlı taraftarların transferini istediği, sosyal medya gündemini 'Come To Beşiktaş' yazılarıyla salladığı Diego Costa transferi için Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte'den önemli bir açıklama geldi. 

Goal'de yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, yaptığı basın açıklamasında İspanyol golcünün ocak ayına kadar satılmayacağını söyledi. Diego Costa için transfer defterinin ocak ayına kadar kapandığını söyleyen Conte, ara transfer döneminden sonrası için yorumda bulunmadı.

Beşiktaş taraftarının 'Come To Beşiktaş' ısrarı bu kez işe yaramadı. İspanyol yıldızın Beşiktaşlı taraftarların ve kulübün sosyal medyadaki paylaşımlarını beğenmesi 'göz kırpmak' olarak yorumlansa da, oyuncunun kulübü transfere izin vermedi. Costa'nın, transfer yasağı olan Atletico Madrid'e transfer olması, İspanyol ekibin de kadrolarında oynatamayacakları gerekçesiyle Beşiktaş'a kiralaması bekleniyordu.

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