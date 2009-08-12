Beşiktaş'ta derbi stresi

Ligde şampiyonluk yarışındaki avantajını korumak için Pazar günü Galatasaray ile yapacağı derbide mutlak galibiyeti hedefleyen Beşiktaş, ligde son 4 sezonda ezeli rakipleriyle oynadığı 15 maçtan 11'ini yitirirken, 2 kez berabere kaldı, sadece 2 kez kazanabildi.
Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki avantajını koruyabilmek için 24 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile yapacağı sezonun son derbi maçında mutlak galibiyeti hedefleyen Beşiktaş, son yıllardaki lig derbilerinde ezeli rakiplerine karşı galibiyet almakta oldukça zorlanıyor. İlgili haberlerDerbi Abitoğlu'nunİddaa'da favori BeşiktaşLig şampiyonu kim olacak?
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Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray ile son 4 sezonda yaptığı 15 lig derbisinden sadece 2'sini kazanabilirken, bu süre içinde 11 kez yenildi, 2 kez de berabere kaldı.
Beşiktaş, son 15 lig derbisinde ezeli rakiplerine toplam 16 gol atarken, kalesinde ise 26 gol gördü.
''Kara Kartallar'', son 4 sezonda, Fenerbahçe ile yaptığı 8 lig maçında da galibiyet alamazken, 6 kez yenilip, 2 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, pazar günkü rakipleri Galatasaray ile yaptığı son 7 maçtan ise 2'sini kazandı, 5'ini yitirdi. Lig derbilerinde puan alamadı
Beşiktaş, ezeli rakipleriyle ligde bu sezon yaptığı 3 derbi maçı da yitirdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile yaptığı her iki maçı da 2-1'lik skorlarla yitirirken, Galatasaray'a ise ilk yarıdaki maçta 4-2 mağlup oldu.
Beşiktaş, derbilerde bu sezon tek galibiyetini, Fortis Türkiye Kupası finalinde İzmir'de Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek aldı.
İlk 6 sıradaki takımlara diş geçiremedi
Beşiktaş ayrıca, bu sezon kendi evinde oynayacağı son maçta bir ilki gerçekleştirmek amacında.
Turkcell Süper Lig'de 32. hafta sonu itibariyle ilk 6 sırada yer alan takımlara karşı bu sezon henüz galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, bu başarısız istatistiğini Galatasaray derbisinde sonlandırmak istiyor.
''Kara Kartallar'', ligin ilk 6 sırasında bulunan takımlara karşı şimdiye dek yaptığı 9 maçtan 3'ünü yitirdi, 6'sında berabere kaldı, hiç galip gelemedi.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı her iki maçı da 2-1'lik skorlarla yitiren Beşiktaş, Sivasspor'a karşı her iki maçta da 1-1, Trabzonspor ile 0-0 ve 1-1, Bursaspor'a karşı her iki maçta da 0-0 berabere kalırken, ilk yarıdaki maçta Galatasaray'a 4-2 mağlup oldu.