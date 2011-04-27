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Spor

BEŞİKTAŞ'TA DERBİ MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 17:49

-BEŞİKTAŞ'TA DERBİ MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 30 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana kondisyon çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, bir süre pas çalışması yaptıktan sonra elle pas ve hava topları organizasyonları üzerinde durdu. Daha sonra ayak tenisi oynayan futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Tedavileri devam eden Ferrari, Almeida, Ernst, Nobre ve sağ alt baldırında ağrı olan Nihat antrenmana katılmadı. Ersan Gülüm ve Bobo ise fizyoterapist eşliğinde koşu yaparken, Quaresma, salonda çalıştı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla derbi maçın hazırlıklarını sürdürecek. -FUTBOLCULARA AYAK BAKIMI- Galatasaray ile oynayacakları derbi maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaşlı futbolculara ayak bakımı yapıldı. Asmer Ayak Sağlığı Merkezi'nden gelen uzman bir ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oyuncuların ayak sağlığı için gerekli bakımları yaptı.

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