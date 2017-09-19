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Spor

Beşiktaş'ta derbi maçın hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6

19 Eylül 2017 16:12

Beşiktaş, Süper Lig\'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 1.5 saate yakın süren antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması ve duran top organizasyonları yapıldı. Antrenman minik kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00\'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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