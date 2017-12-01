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Spor

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

01 Aralık 2017 22:39

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Galatasaray ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 sat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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