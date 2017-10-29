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Beşiktaş'ta Cumhuriyet coşkusu

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin kuruluşunun 94’üncü yılı kutlamaları kapsamında bir araya gelen çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Balmumcu’dan Beşiktaş Meydanı’na yürüdü

29 Ekim 2017 23:48

Hakan KAYA-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin kuruluşunun 94’üncü yılı kutlamaları kapsamında bir araya gelen çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Balmumcu’dan Beşiktaş Meydanı’na yürüdü. Etkinlik Beşiktaş Meydanı’nda verilen konserlerle son buldu.
Cumhuriyetin Kuruluşunun 94’üncü  yıldönümünü kutlamak isteyen yüzlerce kişi, akşam saatlerinden itibaren Yıldız Posta Caddesi’nde bir araya geldi. Saat19.00’da Cumhuriyet Yürüyüşü\'nün başlamasıyla birlikte harekete geçen vatandaşlar, meşalelerini yakarak Barbaros Bulvarı\'ndan Beşiktaş Meydanı\'na doğru yürümeye başladı. Yürüyüşe CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da katıldı. Ellerinde Türk Bayrakları ile Atatürk posterleri bulunan vatandaşlar yol boyunca sloganlar attı. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonuna çıkıp bayrak sallayarak yürüyüşe destek verdi. Yürüyüş Beşiktaş Meydanı’nda son bulurken, etkinlik meydanda kurulan sahnede verilen konserlerle devam etti. Beşiktaş Meydanı’nı dolduran yüzlerce kişi Beşiktaş Filarmoni Orkestrası konseri ve Haluk Levent konserleriyle Cumhuriyetin 94’üncü yılını coşkuyla kutladı.
(FOTOĞRAFLI)

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