

Beşiktaş'ın sözleşmesini uzatmak istediği Brezilya asıllı golcüsü Mert Nobre, Fenerbahçe'ye gideceği yönünde çıkan haberleri yalanladı.





Beşiktaşlı futbolcu Mert Nobre, eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönmek için çaba gösterdiği şeklindeki haberi yalanladı.



Nobre, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, bir gazetede ''Aklım Fener'de'' başlığı ile yayınlanan haberin doğru olmadığını belirterek, ''Haberde yer alan, Fenerbahçeli futbolcu Alex aracılığı ile Fenerbahçe'ye gitmek için çaba gösterdiğim, eski günlerimi özlediğim şeklindeki iddialar tamamen hayal ürünüdür'' dedi.



Daha önce de bu tür haberlerin yalanladığını vurgulayan Nobre, ''Bu tarz haberlerin devam etmesi, iki kupada şampiyonluk mücadelesi veren takımımı ve beni yıpratmak amaçlıdır, maksatlıdır. İkinci kaptanlık onurunu yaşadığım Beşiktaş'ta çok mutluyum ve Fenerbahçe defteri benim için çok uzun zaman önce tamamen kapandı'' açıklamasında bulundu.



"NOBRE KALMAK İSTİYOR"



Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Kenan Öner de, Bağdat Caddesi'ndeki Kartal Yuvası mağazasının açılış töreni sonrası yaptığı açıklamada, henüz yeni sözleşme imzalamayan futbolcuları Nobre ile ilgili, “Çıkan haberler üzüntü verici. Nobre kalmak istediğini söyledi. Biz de anlaşmak istediğimizi daha önce söylemiştik. Bizim takımın ikinci kaptanı ve önemli oyuncusu. Kaçan bir şey yok. 'Bu iş yüzde 99 bitecek' dedik. Nobre maçlara konsantre olmuş durumda. 'O takımla anlaştı', 'Bu takımla anlaştı' gibi haberlerin çıkması üzüntü verici. Kendisi sahada mücadelesini veriyor. Şampiyonlukla ilgileniyor. Bu bir süreçtir. Menajeriyle de zaman zaman görüşüyoruz. Kendisiyle anlaşırız'' dedi.



Transfer çalışması olup olmadığı sorusuna ise Kenan Öner, ''Transfer çalışmamız yok. Teknik direktörümüzün yurt içinde ve dışında takip ettiği futbolcular var, ama bu, oyuncularla görüştüğümüz anlamına gelmiyor'' yanıtını verdi.



