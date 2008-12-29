Beşiktaş'ta Cisse krizi



İkinci yarı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta, ülkesinden henüz dönmeyen Fransız futbolcu Edouard Cisse yine antrenmana katılmadı.





Yönetim, ülkesinden dönmeyen Fransız futbolcuya ağır para cezası vermeye hazırlanıyor.



Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Delgado, İbrahim Toraman, Aydın, Serdar Kurtuluş ve grip olan kaleci Rüştü'nün yanı sıra ülkesi Fransa'dan dönmeyen Cisse de katılmadı.



Telefonla teknik heyeti arayarak İstanbul'a dönemeyeceğini bildiren fransız futbolcunun, konuyla ilgli kesin bir sebep ileri sürmediği ifade edildi.



Siyah-beyazlı yönetimin geçtiğimiz sezonun devre arasında da ülkesinden geç dönen Fransız oyuncuya ağır bir para cezası vereceği öğrenildi.



ALİ TANDOĞAN YOLCU



Öte yandan teknik direktör Mustafa Denizli antrenman öncesinde Ali Tandoğan'la görüşerek kendisiyle çalışmak istemediğini iletti.



Tecrübeli oyuncu bu gelişmenin ardından çalışmaya katılmadı. Denizli'nin ayrıca genç golcü Batuhan'ın da sezon sonuna kadar başka bir kulübe kiralık olarak verilmesini istediği öğrenildi.

