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Spor

Beşiktaş'ta Çin seferi başladı

Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçını Bundesliga ekibi Schalke 04 ile oynayacak

18 Temmuz 2017 13:22

Yeni sezon hazırlıklarının bir kısmını Çin'de gerçekleştirecek Beşiktaş kafilesi, Uzak Doğu ülkesine vardı. Kafile, dün akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçak ile yaklaşık olarak yarım gün süren yolculuğun sonunda Çin'e vardı.

Siyah-beyazlılar, burada ilk olarak Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle 19 Temmuz Çarşamba günü bir hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma, TSİ 15.00'te Zhuhai Sports Center'da oynanacak.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlılar, Çin'e 4 oyuncusundan yoksun gitti. FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda final oynayan Pepe ve Ricardo Quaresma katılmadı. Portekizli futbolcuların yanı sıra ekibe geç dahil olduğu ve henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Talisca da Çin'e götürülmeyen oyuncular arasında. Milli futbolcu Gökhan Gönül de İstanbul'da kalarak fizik ve kondisyon çalışmalarına ağırlık verecek.

 

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