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Spor

Beşiktaş'ta çifte KAP bildirimi yolda

Vagner Love tamam, Cyle Larin için Orlando ile anlaşma sağlandı Kadroda yer açmak için alternatif hamleler Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Beşiktaş iki hafta önce kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle Larin için Orlando City ile anlaşma sağladı

26 Ocak 2018 17:19

Vagner Love tamam, Cyle Larin için Orlando ile anlaşma sağlandı

Kadroda yer açmak için alternatif hamleler

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş iki hafta önce kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle Larin için Orlando City ile anlaşma sağladı.
MLS ekibi Orlando City\'nin Larin\'in 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve lisans için gereken evrakları göndermeyeceğini bildirmesinin ardından konuyu FIFA\'ya taşımak ve süreci uzatmak istemeyen Siyah Beyazlılar, bonservis ödeme yoluna gitti. Orlando City ile 2 gün süren pazarlıkların ardından rakamda anlaşan Beşiktaş, kısa sürede Larin için KAP açıklaması yaparak lisans işlemlerine başlayacak.
Bu arada Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor ile tüm şartlarda anlaşma sağlayan Siyah Beyazlılar, kısa süre içinde çifte KAP bildirimi yapacak.
KADRODA YER AÇMAK İÇİN ALTERNATİF HAMLELER
Vagner Love ve Cyle Larin\'in resmi olarak açıklanmasının ardından kadrosunda 17 yabancı olacak olan Beşiktaş\'ta Aras Özbiliz ve Denys Boyko son güne kadar kiralık veya bonservisi ile takımdan ayrılmazlar ise lisansları askıya alınacak iki isim olacak. Ayrıca kadroda yer açmak için Matej Mitrovic de sezon sonuna kadar kiralanacak. Mitrovic\'in Belçika ekibi Club Brugge ile anlaşma aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş\'ın kadroda yer açmak için yapacağı bir diğer hamle ise Cyle Larin\'i takıma katmadan başka bir takıma kiralamak olacak. 

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