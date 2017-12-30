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Spor

Beşiktaş’ta Cenk’in yerine en büyük aday: Balotelli

Balotelli, İtalya'ya ve İngiltere'ye dönmek istemiyor

30 Aralık 2017 15:13

Beşiktaş’ın, Cenk Tosun’un ayrılması sonrasında gol yollarında yaşanabilecek sıkıntıyı çözmek adına yeni bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Fotomaç gazetesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Mario Balotelli’yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

İyi bir alternatif Balotelli

Ortada pek çok isim dolaşsa da, devre arası olması, rakamların uçması, kimsenin oyuncusunu bırakmak istememesi gibi unsurlar arka arkaya eklenince, Balotelli tek alternatif olarak ortaya çıkıyor. 27 yaşındaki İtalyan forvetin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesi, İtalya ve İngiltere'ye dönmek istememesi, Nice'de hırçın tavırlarını azaltması ve en önemlisi de inanılmaz bir potansiyeli olması, artıları olarak değerlendiriliyor.

Nice’de toparlandı

Ayrıca Nice'le sözleşmesi sezon sonunda bitmesi ve Fransız ekibiyle yaptığı özel anlaşma da Balotelli'nin cebinde. Tüm bu şartlar bir araya getirildiğinde İtalyan futbolcu Cenk’in yerine iyi bir seçenek olacağı konuşuluyor.Diğer adayların Gignac (Tigres), Slimani (Leicester) ve Boakye (Kızılyıldız) olduğu öğrenildi.(Fotomaç)

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