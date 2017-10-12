Beşiktaş'ta Cenk Tosun kararsızlığı

İstanbul (DHA)

Beşiktaş\'ta Cenk Tosun\'a gelen transfer teklifleri yöneticilerin ikiye bölünmesine yol açtı.

Golcü futbolcuya başta İngiliz kulüpleri olmak üzere Avrupa\'dan birkaç ülkeden daha teklif geldiği belirtildi.

Yönetimin bir bölümü \"20 milyon euro verilmesi halinde satalım\" diye görüş bildirirken, diğer yöneticiler buna karşı çıktı.

Satılma taraftarı olan yöneticiler, \"Bu gelecek parayla Talisca\'nın bonservisini alırız. Ayrıca sezon sonunda Aboubakar\'ı da transfer ederiz\" diye görüş bildirdiler.

Ancak diğer yöneticiler, \"Cenk\'i şu anda satarsak şampiyonluğu kaybederiz. Çünkü Negredo formda değil. Şampiyonluğu bu nedenle kaybedersek taraftarlara ne diyeceğiz\" dediler.

CENK DE GİTMEK İSTEMİYOR

Siyah beyazlı takımın bu sezon en formda ismi olan Cenk Tosun\'un da gelen tekliflere rağmen yönetime gitmek istemediğini ilettiği ortaya çıktı.

Cenk, \"Beşiktaş\'ta mutluyum. Zaten çocukluğumdan Beşiktaşlıyım. Bir yere gitmek istemiyorum. Hele şu anda hiç istemiyorum. Çünkü burada daha yapacak işim var. Günün birinde kulübümün de menfaatine olacaksa İngiltere\'de futbol oynamak isterim. Ancak bunun şimdi zamanı değil. Ben şu anda sadece Beşiktaş\'ın başarısına konsantre olmak istiyorum. Çünkü önümüzde Şampiyonlar Ligi ve lig var\" dedi.

