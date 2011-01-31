-BEŞİKTAŞ'TA CENK ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Beşiktaş'a, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ersan Gülüm'den sonra, kaleci Cenk Gönen'den de kötü haber geldi. Genç kalecinin İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında sol el küçük parmağında kırık meydana geldiği ve 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Cenk Gönen'in dün oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının 15. dakikasında gerçekleşen bir pozisyonda, sol el küçük parmağında bir kırık oluştuğunu belirterek, ''Cenk önümüzdeki hafta içinde ameliyat olacak ve yaklaşık 8 hafta takımla birlikte çalışamayacak. Beşiktaş ve Türk futbolu açısından çok önemli bir yetenek olduğunu düşündüğümüz kalecimizin en kısa sürede sahalara dönmesi için tüm sağlık ekibi seferber olmuştur'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının 30. dakikasında hatalı gol yiyen Cenk, elindeki ağrılara rağmen 90 dakikayı tamamlamıştı. Cenk'in bugün çekilen röntgen filminde, parmağında kırık tespit edildi.