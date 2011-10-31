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Spor

Beşiktaş'ta Carvalhal farkı İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2011 14:38

-Beşiktaş'ta Carvalhal farkı İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Spor Toto Süper Lig'de 9. haftalar itibariyle son iki yılın teknik direktörleri Bernd Schuster ve Mustafa Denizli'yi geride bıraktı. Beşiktaş, 9. haftalar sonunda Carvalhal yönetiminde son 3 yılın en başarılı dönemini geçiriyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde 9 maçta 17 puana ulaşırken, Schuster ve Denizli döneminde ise daha az puan toplayabilmişti. Schuster ile geçen sezon ilk 9 maçta 13 puan alabilen ''Kara Kartallar'', Mustafa Denizli ile aynı sürede 15 puana ulaşabilmişti. Bu sezon 9 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alıp, 13 gol attı ve kalesinde 9 gol gördü. Son 2 sezonda 9. haftaları puan cetvelinde 7. sırada tamamlayan Beşiktaş, bu sezon ise 4. sırada yer aldı. Beşiktaş'ın son 3 sezonda ligde ilk 9 haftadaki performansı şöyle: Sezon       O   G   M   B   A   Y   P    Sıra  ---------------------------------------------- 2011-12     9   5   2   2  13   9   17    4     2010-11     9   4   1   4  14  10   13    7 2009-10     9   4   3   2   9   6   15    7

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