-BEŞİKTAŞ'TA CARVALHAL DÖNEMİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - Beşiktaş'ta, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tayfur Havutçu dönene dek vekaleten teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli Carlos Carvalhal, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolcularla yaklaşık 20 dakika süren bir toplantı yapan ve tanışan Portekizli teknik adam, daha sonra takımla birlikte sahaya çıkıp çalışmayı yönetti. Antrenman boyunca aktif bir görüntü çizen ve sürekli futbolcularla diyalog kuran Carvalhal, özellikle taktik çalışmalar üzerinde durdu. Antrenmana istasyon ve pas çalışmaları ile başlayan siyah-beyazlılar, daha sonra taktik ağırlıklı tam sahada çift kale maç oynadı. Antrenman boyunca hırslı ve istekli bir görüntü çizen Carvalhal, kornerlerde de oyunculara tek tek durmaları gereken yerleri gösterdi. Portekizli çalıştırıcı antrenman bitiminde de savunma oyuncularını bir araya toplayarak saha ortasında bir süre görüştü. Antrenmana Rüştü Reçber, Mustafa Pektemek ve Ersan Adem Gülüm katılmazken, çalışma boyunca futbolcuların bir hayli istekli ve neşeli oldukları gözlendi. -PORTEKİZ BASINININ BÜYÜK İLGİSİ- Beşiktaş'ın başına Portekizli teknik adamın getirilmesi ve takımda 5 Portekizli oyuncunun bulunması, antrenmana Portekiz basınının ilgisini de artırdı. Trabzonspor ile Benfica arasında bu akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı için İstanbul'a gelen çok sayıda Portekizli gazeteci Beşiktaş antrenmanını takip etti. Portekizli gazeteciler, antrenman bitiminde de Carvalhal ile röportaj yaptı. -YARIN HOLLANDA'YA GİDECEKLER- Beşiktaş, liglerin ertelenmesi nedeniyle yarın kamp yapmak üzere Hollanda'ya gidecek. Hollanda'nın Venlo kasabasında 10 Ağustos'a kadar kamp yapacak olan siyah-beyazlıların bu sürede bazı hazırlık maçları da yapacağı bildirildi.