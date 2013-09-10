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Spor

Beşiktaş'ta Bursaspor mesaisi

Beşiktaş, 1 günlük dinlenmenin ardından Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı

10 Eylül 2013 19:15

Spor Toto Süper Lig’de 15 Eylül Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, bu sabah basına kapalı olarak antrenman yaptı. Çalışmaya, milli takımlarda bulunan Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup, Ersan Adem Gülüm, Tolga Zengin, Gökhan Töre, Mustafa Pektemek, Muhammed Demirci, Veli Kavlak, Atiba Hutchinson, Kerim Frei ve Tomas Sivok katılmadı.
Antrenmana, tedavilerine devam edilen Necip Uysal, Manuel Fernandes, Gökhan Süzen ile bireysel çalışmalar yapan Filip Holosko ve Uğur Boral katılmadı. Hugo Almeida ise takımla birlikte çalışmalara başladı.
Teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki antrenmanda kuvvet ve kondisyon çalışmaları yapıldı. İdman, takım halinde salonda yapılan çalışmayla başladı. Bir saat süren salon çalışmasında, değişmeli olarak denge ve kuvvet antrenmanı yapıldı. Daha sonra sahada devam eden idman, kondisyon koşularıyla devam etti ve şut-pas çalışmalarıyla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam saat 18.00’de basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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