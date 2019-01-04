T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ilk idmanına çıktı

Ali DANAŞ - ANTALYA,(DHA) -  Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan renklerine kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı

04 Ocak 2019 15:10

Ali DANAŞ - ANTALYA,(DHA) - 

Beşiktaş\'ın Trabzonspor\'dan renklerine kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlı ekibin Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi\'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık olarak yapılan antrenmanda yeni transfer Burak Yılmaz da yer aldı. Çalışma öncesinde takımla bir araya gelen tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Beşiktaşlı futbolculara Burak Yılmaz\'ın transferiyle ilgili konuşma yaptı. İdman öncesinde takım halinde poz veren siyah-beyazlı futbolcular, ardından Antalya kampında sahadaki ilk antrenmanlarına başladılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Burak Yılmaz\'ın idman sahasına gelişi
- Şenol Güneş\'in sahada konuşması
- Burak Yılmaz ve futbolculardan detaylar
- Genel görüntüler

FOTOĞRAF: Gürkan DURAL

04.01.2019 - Haber Kodu : 190104082
04.01.2019 - Haber Kodu : 190104096
04.01.2019 - Haber Kodu : 190104099

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DANAŞANTALYADHATrabzonsporBurak YılmazSiyahbeyazlıSerikBelek Turizm MerkeziGüneş BeşiktaşlıAntalyaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Burak YılmazGüneşGenelGürkan DURAL 04Haber Kodu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24