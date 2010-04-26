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Spor

Beşiktaş'ta Bülent Çağlar istifa etti

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Bülent Çağlar'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

26 Nisan 2010 03:00

T24 - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Bülent Çağlar'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.


Beşiktaş Kulübünün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 11 Mart 2010'da, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin genel müdürü olarak atanan Bülent Çağlar'ın bugün (26 Nisan 2010) görevinden ayrıldığı duyuruldu.


Açıklamada, ''İstifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilen Çağlar'a, bundan sonraki iş yaşantısında başarılar dileriz. Genel müdürlük görevine Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı A. Metin Emirkadı vekalet edecektir'' denildi.

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