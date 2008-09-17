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Spor

Beşiktaş'ta bir ilk

17 Eylül 2008 03:00


Beşik yarın akşam Ukrayna'nın Metalist takımıyla UEFA Kupası 1. tur ilk maçında kendi evinde karşılaşacak.


Beşiktaş'ın bu karşılaşmaya; Rüştü, Serdar Kurtuluş, Zapotocny, Sivok, Seriç, Serdar Özkan, Delgado, Cisse, Tello, Holosko, Bobo 11'i ile çıkması bekleniyor.

Bu kadroya göre Beşiktaş yarınki Metalist maçına 8 yabancı oyuncu ile çıkacak. Serdar Özkan'ın yerine ise Nobre kadroda olursa Beşiktaş 9 yabancı ile sahada olacak.

Turkcell Süper Lig'deki kurala göre takımalar yabancı oyuncularını 6+2 şeklinde oynatıyorlar. 6 yabancı oyuncu sahada iken 2'si ise yedek kulğbesinde bekliyor. Avrupa maçlarında ise bu kural tamamen değişiyor. Takımlar kadrolarındaki yabancı oyuncularından istediklerini kadarını sahaya sürebiliyorlar.

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