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Beşiktaş'ta bir evi kaleşnikofla taradılar

Beşiktaş'ta otel işletmecisi bir kişinin evine kaleşnikof marka uzun namlulu silahla saldırı yapıldı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Beşiktaş'ta otel işletmecisi bir kişinin evine kaleşnikof marka uzun namlulu silahla saldırı yapıldı.



Şüpheli veya şüpheliler silahı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.*

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evin penceresine isabet eden kurşunlar maddi hasara neden oldu.

Olay saat 05.00 sıraları Ortaköy Balmumcu Mahallesi Dellalzade sokakta meydana geldi. 23 numaralı apartmanın 4. katında oturan otel işletmecisi Hasan Yılmaz'ın evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaleşnikof marka uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Şüpheliler silahı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evin penceresine isabet eden kurşunlar maddi hasara neden oldu.

Kısa süre sonra olay yerine gelerek inceleme yapan polisler, konu ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirerek kaçan şüpheli veya şüpheliler aranıyor.

Bina sakini Latif Doğan silah sesleriyle uyandıklarını ve durumu hemen polise haber verdiklerini, daha önce de tehdit almadıklarını söyledi.

Binada oturan ve adını söylemeyen bir kişi “Çatı katında oturan kiracı bir ay kadar önce bacağından vurulmuştu. Vuranlarla aralarında ne var bilmiyorum, ama bu nedenle binayı kurşunlamış olabilirler” dedi.

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