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Spor

Beşiktaş'ta bir dönemin sonu

Siyah beyazlılar KAP'a bundan sonra sadece 'gerekli gördüğü' bildirimleri yapacak

28 Ocak 2016 14:47

Beşiktaş, bundan böyle futbolcu transfer bedelleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapacağı bildirimlere yeni bir düzenleme getireceğini duyurdu.

Bugüne dek transfer ettiği ya da sözleşme yenilediği bütün oyunculara verilen ücretleri detaylı olarak KAP'a bildiren siyah beyazlı kulüp, bundan sonra sadece 'gerekli gördüğü' bildirimleri yapacak.

Beşiktaş Kulübü'nden konu ile ilgili olarak KAP'a yapılan açıklama, şöyle: 

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2016/03 sayılı kararı uyarınca, Şirketimiz içsel bilgilerinin kamuya açıklanmasına ilişkin uygulamaların gözden geçirilmesi neticesinde; yapılan işlemlerin sermaye piyasası aracının değerine, fiyatına ve yatırımcıların yatırım kararlarına olası etkileri gözönüne alınarak, futbolcu transfer bedelleri, futbolcu kiralama bedelleri ve futbolcu ücretleri vb. konularda yapılacak açıklamalarda bir önemlilik eşiği tespit edilmesine ve bu bağlamda karar tarihi itibariyle, önemlilik eşiğinin, Kurul özel durum açıklamaları rehberi çerçevesinde Şirketimizin kamuya açıklanan son bilançosundaki maddi duran varlıklarının toplam net değerinin en az %25’i veya aktif toplamının en az %10’u olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

Bilindiği üzere Fenerbahçe Kulübü de bir süredir 8 milyon Euro'ya kadar olan futbolcu transfer bedellerini KAP'a bildirmiyor.

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