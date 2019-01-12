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Spor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Fatih Aksoy sezon sonuna kadar kiralık olarak Demir Grup Sivasspor'a gönderildi

12 Ocak 2019 02:47

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının başlamasına bir hafta kala takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş’ın genç savunma oyuncusu Fatih Aksoy’un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.

Bu sezon 6 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili olarak resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Bilindiği üzere Beşiktaş’ta daha önce yine stoper bölgesinde bir resmi ayrılık yaşanmış ve Pepe takıma veda ederek Porto’nun yolunu tutmuştu.

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