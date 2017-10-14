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Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü (Geniş haber) 

  Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL- İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'taki  Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan  adına beton mikseri çarptı

14 Ekim 2017 20:50

 

Hasan YILDIRIM -Zeki GÜNAL- İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ\'taki  Başbakanlık Çalışma Ofisi\'nin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan  adına beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalan kadın hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, Beşiktaş Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi\'nin karşısında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan  60 yaşlarındaki kadına, beton mikseri çarptı. Kabataş yönüne ilerleyen beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçarken, ismi öğrenilemeyen kadın hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi ambulansa alınarak götürüldü.

Kaza yerinden geçmekte olan bir beton mikseri polis tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde kazayı yapan kişi olmadığı anlaşılınca sürücü yoluna devam etti. Esnaf Ahmet Fedai Aydoğan, \"Biz kazanın olduğunu bile anlamadık. Kadının başında birkaç kişi vardı. Polisler geldi. Panik yok bişey yok. Nasıl kaza oldu anlamadım. Kadın ezilmiş yerde yatıyordu\" dedi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, MOBESE görüntülerinden kazanın oluş şeklini ve kaçan sürücüyü araştırıyor.


(FOTOĞRAF) 
 

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