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Spor

Beşiktaş'ta Bayern Münih hazırlıkları başladı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı

17 Şubat 2018 19:23

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve 1.5 saate yakın süren antreman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Atiker Konyaspor maçında oynayan futbolcular antremanı salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maçın ardından çalışma yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-Beyazlılar, Bayern Münih maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek

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