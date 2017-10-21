Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazartesi günü evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar bu sabah gerçekleştirilen antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması ağırlıklı oldu. İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı.

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının yapıldığı ve taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.