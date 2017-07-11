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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık resmileşti!

"Kartal Yürekli Gökhan İnler'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler; Beşiktaş sevdasının her zaman hatırlanacağını belirtiriz"

11 Temmuz 2017 18:31

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 33 yaşındaki orta saha Gökhan İnler ile bir sezon daha var olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Geçen sezon Leicester City'den transfer olan ve orta sahadaki kadro derinliği nedeniyle Şenol Güneş tarafından istediği forma şansını bulamayan Gökhan İnler'in takımdan ayrılmak istediği, yönetimin ve teknik ekibin de onay verdiği biliniyordu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: 

Teşekkürler Beşiktaş'ın Çocuğu Gökhan İnler

2016-17 sezonu başında Beşiktaşımıza transfer olan, transfer sürecinden vedasına kadar her aşamada Beşiktaşlı duruşunu sergilemekten vazgeçmemiş, beyefendi kişiliği ve başarılı performansıyla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Gökhan İnler ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırdığımızı üzülerek duyuruyoruz.

Kartal Yürekli Gökhan İnler'e bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin ve Beşiktaş sevdasının her zaman hatırlanacağını belirtiriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"

33 yaşındaki Türkiye asıllı İsviçreli orta saha, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 30 maçta bin 391 dakika sahada kalarak 2 asist yaptı.

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