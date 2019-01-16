Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz ekibinin Hollandalı oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer ettiği belirtildi.

Resmi açıklama geldi

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Ryan Babel’in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

"Ryan Babel’e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İngiliz Kulübü'nün Babel için ne kadar bonservis ücreti ödeyeceği ise açıklanmadı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e yaptığı açıklamada Ryan Babel'in kiralık olarak Fulham'a gittiğini duyururken, "Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ama yapılan anlaşma 6 aylık ve kiralık şeklinde olacak. Bu anlaşmanın karşılığında Beşiktaş'ın kasasına 2 milyon Euro girecek" ifadesini kullanmıştı.

2 yıl önce Deportivo'dan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Babel, siyah-beyazlı formayla çıktığı 89 maçta 29 gol ve 12 asiste imza atarken 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Fulham, sezon başındada Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri'yi de transfer etmişti.