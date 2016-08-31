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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık; La Liga'ya gidiyor

Boyko, Ukrayna'dan transfer edilmişti

31 Ağustos 2016 21:53

Beşiktaş, kaleci Denys Boyko'nun kiralanması konusunda Malaga ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Boyko, geçen sezonun devre arasında Tolga Zengin'in form düşüklüğü nedeniyle, Ukrayna'dan transfer edilmişti. Transferinin ardından Tolga Zengin'in performansını yükseltmesiyle yedek kulübesine hapsolan Ukraynalı kaleci, bu yaz döneminde Deportivo La Coruna'dan alınan Fabricio'nun gelmesiyle, 3. kaleci durumuna düşmüştü.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Denys Boyko'nun geçici transferi konusunda Malaga Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."

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