Beşiktaş'ta ayrılacak isimler belli oldu

Yeni sezon öncesi bonservisli transfer yapmak için UEFA'nın finansal fair-play kararları doğrultusunda oyuncu satması gereken Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler belli oldu. Siyah-beyazlılar, en az üç oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

NTVSpor'un haberine göre, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan kaleci Boyko, 4.2 milyon Euro'ya transfer olan ancak bekleneni veremeyen stoper Matej Mitrovic ve Pedro Franco takımdan ayrılacak. Oyuncularla ilgili kararın verildiği ve ilerleyen günlerde bu futbolcuların satışıyla ilgili somut adımların atılmaya başlanacağı da aktarıldı.

Takımdan gönderilmesi gündemde olan isimlerden en dikkat çekici olanı, 4.2 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Hırvatistan'ın Rijeka ekibinden geçen sezon ortasında transfer edilen Matej Mitrovic. 23 yaşındaki genç oyuncu, geleceğinin parlak olduğu düşüncesiyle transfer edilmiş, kısıtlı sayıda bulduğu forma şanslarını da iyi değerlendiremeyerek teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve taraftarın gözündeki değerini kaybetmişti.