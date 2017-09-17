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Spor

Beşiktaş'ta Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

17 Eylül 2017 23:23

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı bireysel çalışmalara devam etti.
Siyah-beyazlılar, yarın akşam saat 20.00\'de Vodafone Park\'ta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

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