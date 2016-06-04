Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Xabi Alonso mu geliyor?

Beşiktaş’a Bilic döneminde çok uygun maliyetlerle transfer edilen, başta geride bıraktığımız şampiyonluk sezonu olmak üzere istikrarlı futboluyla takımın kilit ismi olan Atiba, Siyah-Beyazlılar’a veda mesajı yolladı. Beşiktaş’ın Xabi Alonso'ya 4 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklifi sunacağı iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; lig kupasını kaldırarak Beşiktaş’taki misyonunu tamamladığını söyleyen Kanada’lı oyuncu, çocuklarının eğitimi için İngiltere’de bir yaşam kurmak istediğini söyledi, “Anlayış bekliyorum” dedi.

Yönetimin, tesislerdeki ve evindeki özel eşyalarını da toplayan Atiba’ya gerekli kolaylığı sağlayacağı öğrenildi. 1 sezon daha mukavelesi bulunan deneyimli futbolcuyu İngiltere’den isteyen kulübün ise Bilic’in takımı West Ham olduğu vurgulandı. Kulislerde Beşiktaş’ın Atiba için kapıyı 7 milyon Euro’dan (23 milyon TL) açacağı konuşuluyor.

"Deneyimli oyuncu şart"

Atiba’nın gidişine Beşiktaşlılar’ın çok üzüleceği kesin ama yönetim bu ayrılığı unutturacak ismi çoktan buldu: Xabi Alonso... Önceden bu ayrılık ihtimalini hesaba katan teknik direktör Şenol Güneş’in, “Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız. En az Atiba kadar deneyimli bir isme ihtiyaç olacak” mesajı üzerine Kartal’ın listesinin ilk sırasına İspanyol yıldızı yazdığı öğrenildi.

2 yılık sözleşme teklif edilecek

Alonso’nun Bayern ile 1 yıl mukavelesi var ama Almanlar tekliflere açık. Çünkü onun yerine Benfica’dan 35 milyon Euro’ya (115 milyon TL) Renato’yu aldılar. Yeni hoca Ancelotti de kadroda gençleştirme istiyor. Sıcak temasın en kısa zamanda kurulacağı, Bayern’in yılda 6 milyon Euro (20 milyon TL) ödediği Alonso için makul bir rakam istemesinin beklendiği belirtildi.

Beşiktaş’ın da 34 yaşındaki oyuncuya senelik 4 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklifini sunacağı gelen haberler arasında.