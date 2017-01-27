Beşiktaş'ta Atiba sakatlandı

Beşiktaş'ın son antrenmanında sakatlanan Atiba Hutchinson, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Kanadalı yıldızın yanı sıra Ömer Şişmanoğlu'nun da sağ uyluk ön adelesinde yırtık tespit edildiği belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi. Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"