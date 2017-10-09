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Spor

Beşiktaş'ta Atiba, Oğuzhan ve Tolgay'a yeni sözleşme

Siyah-beyazlılar, şampiyon olan kadrosunu korumak istiyor

Görsel: NTV Spor

09 Ekim 2017 17:55

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arasında Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan ve Atiba Hutchinson’ın mevcut sözleşmelerini uzatma planı yapıyor. Yönetim, üç futbolcuyla görüşerek devre arasında imzaları tamamlamak istiyor.

NTV Spor’un haberine göre Tolgay ve Oğuzhan ile 4 yıllık anlaşma yapmayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, Atiba’ya ise 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif edecek. 34 yaşındaki Kanadalı futbolcunun gelecek sezon forma giyeceği maç sayısına ve göstereceği performansa göre 2019-2020 sezonunu içeren opsiyonu ile ilgili karar verilecek.

Futbol komitesi, sezon başında görüştüğü Oğuzhan ve Tolgay ile sözlü anlaşmaya varmasına rağmen, imzalar atılmamıştı.

Kariyerlerine Beşiktaş’ta devam etmek isteyen Oğuzhan ve Tolgay’ın yönetim kurulu ile yapacağı görüşmenin ardından, devre arası transfer döneminde yeni sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.

 

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