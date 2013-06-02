Beşiktaş'ta polis havaya ateş açtı

Polisin bugün öğle saatlerinde çekilmesinin ardından, beş gündür parka girmek için bekleyen kalabalık Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'na girerek kutlamalar yapmaya başladı ama başta Beşiktaş olmak üzere, Taksim'e yakın bazı noktalarda göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Taksim'de büyük bir kalabalık eğlenirken, Beşiktaş'te yine gaz bombası patlamaları duyuldu.



Polis aracı ateşe verildi



Dolmabahçe'de İnönü Stadı yanında bir polis aracı ateşe verildi. Yan yatmış haldeki aracı göstericilerin yaktığı öne sürüldü. Araç alev alev yanarken itfaiye müdahale etmek istedi. Ancak göstericiler itfaiyenin, yanan araca yaklaşmasına izin vermedi. Bu arada Taksim'den inen kalabalık bir grup da Beşiktaş'a doğru yürümek istedi. Beşiktaş'a doğru ilerleyen gruplar, Dolmabahçe Sarayı'nı geçtikten bir süre sonra polisle karşılaştı. Grup ile polis arasında çatışma çıktı. Polis, göstericilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Göstericiler ise polise taş atarak karşılık verdi. Bu grup bir süre sonra dağıldı.



Harbiye'de de müdahale



Harbiye Orduevi önünden Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan eylemcilere de polis biber gazı ve tazyikli su sıkarak müdahale etti. Bir eylemci ayağına isabet eden gaz kapsülüyle yaralandı. Oturduğu yerde ambulans bekleyen yaralı vatandaş, "Yazıklar olsun bu polise" diyerek tepki gösterdi.



Arada kalan polis havaya ateş açtı



Polisin Taksim Meydanı'ndan çekilmesi sırasında da bazı gruplar TOMA araçlarına taş attı. Eylemciler Gezi Parkının Elmadağ yönünden TOMA araçlarıyla birlikte çekilen polis ilie uzun süre çatıştı. Polisin attığı biber gazı Ceylan İntercontinental Oteli'nin bahçesindeki ağaçlara isabet edince burada yangın çıktı. Otların ve ağaçların alev almasıyla yangın bir anda otel bahçesini sardı. Yangına müdahale göstericiler tarafından yapıldı. Alevlere toprak atarak müdahale eden göstericiler yangını büyümeden söndürdü. Öte yandan göstericiler polisleri taşıyan İETT otobüslerinin camlarını da taşladı. Çok sayıda otobüsün camları kırıldı. TOMA araçları trafikte sıkışıp ilerleyemeyince uzun süre göstericiler tarafından taşlandı. Polis ekipleri göstericilere karşı yetersiz kalınca havaya ateş açmak zorunda kaldılar.

Beşiktaş'ta da havaya ateş açıldı

Beşiktaş'ta da Dolmabahçe Camisi ile Kabataş'taki Kahve Dünyası arasında bir polis aracı, geri geri giderken havaya ateş açtı. Kaygılanan bazı eylemciler yere yatarken, Kahve Dünyası da kapılarını protestoculara açtı.



Maçka'da küçük gruplar polisle çatıştı



Polisin çekilmesiyle Gezi Parkı'na akın eden kalabalık, Beşiktaş Meydanı'ndan da Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Bu arada, Maçka'da yüzleri maskeli yaklaşık 50 kişi Gümüşsuyu'na doğru ilerleyen TOMA'lara taşlarla saldırdı. Bunun üzerine TOMA’lar eylemcilere tazyikli su sıktı. Eylemciler daha sonra yol kenarında bulunan polis barikatlarını aldı. Barikatları sürükleyerek yol ortasına getiren eylemciler Gümüşsuyu'na doğru çıkan yolu bir süre trafiğe kapattı.



Yaralı eylemciler ve polisler Şişli Etfal'de



Taksim ve çevresindeki olaylarda yaralanan eylemci ve yaralı polisler, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Eşinin işten çıkıp eve döndüğü sırada yaralandığını söyleyen Işık Duman isimli kadın, "Polis atmış boş kovan. Yüzü parçalandı. Şu anda ameliyata aldılar. Kemiğinde kırıklar var. Dişleri kırılmış." diye konuştu.

Biri kulağından yaralı diğeri baygın iki polisle, bileğinde kesik olduğunu söyleyen bir gösterici de tedavi için hastaneye getirildi.