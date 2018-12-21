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BEŞİKTAŞ'TA APARTMAN GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN FİTNESS HOCASI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, sağlık kontrolünden geçirildi

21 Aralık 2018 19:52

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı\'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, sağlık kontrolünden geçirildi.
Fitness hocası İbrahim Yener Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak\'taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı\'nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener dün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek teslim oldu. Emniyette sorgusu devam eden Yener\'in ifade işlemlerinin tamamlanması için savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Yener\'in sorgusu sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Yener\'in emniyetten çıkarılması
-Detaylar


 

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