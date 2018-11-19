Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisileri\'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ile tamamladı.

Çalışmaya milli takımlarda bulunan Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmazken, U-21 Takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U-19 Akademi Takımından Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldılar.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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