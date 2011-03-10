-BEŞİKTAŞ'TA ALMEİDA SÜRPRİZİ İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Spor Toto Süper Süper Lig'de yarın Manisaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Almeida sakatlığına rağmen kadroya alındı. Sağ arka adalesinde çekme olan, bu nedenle takımının bu sabahki idmanında yer almayan Portekizli oyuncu, teknik direktör Bernd Schuster'in sürpriz kararıyla kadroya dahil edildi. Daha önce 17 kişilik kadro açıklanırken, Almeida'nın kadroya dahil edilmesiyle Manisaspor kafilesinde 18 oyuncu yer almış oldu.