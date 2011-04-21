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Spor

BEŞİKTAŞ'TA ALMEIDA ŞOKU İSTANBUL (A.A)

21 Nisan 2011 18:44

-BEŞİKTAŞ'TA ALMEIDA ŞOKU İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Gaziantepspor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sakatlanan Hugo Almeida'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Almeida'nın bugün yapılan kontrollerinde kasığında yırtık olduğu ve bir süre sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, Portekizli futbolcunun kasığında 2. derece yırtık ve kanama bulunduğunu belirterek, ''Tedavisine hemen başladık. Bu biraz zaman alacak. 11 Mayıs'ta oynayacağımız Türkiye Kupası finaline yetiştirmeye çalışacağız'' dedi. Düren, yine Gaziantepspor maçından sakatlığı bulunan Necip Uysal'ın ise darbeye bağlı olarak dizinde ödem oluştuğunu kaydederek, genç futbolcunun büyük ihtimalle 25 Nisan Pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçına yetişeceğini sözlerine ekledi.

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