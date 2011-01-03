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Spor

BEŞİKTAŞ'TA ALMEIDA İLE SABROSA ANTRENMANDA  İSTANBUL (A.A)

03 Ocak 2011 21:42

-BEŞİKTAŞ'TA ALMEIDA İLE SABROSA ANTRENMANDA  İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Futbolda ikinci yarı hazırlıklarına bugün başlayan Beşiktaş, gerçekleştirdiği akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Berd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda futbolcuların, ilk bölümde ısınma koşuları ile istasyon hareketleri, ikinci bölümde ise tam saha pas ve kanat organizasyonları çalışmaları yaptıkları belirtildi. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Hugo Almeida ile Simao Sabrosa'nın da akşam antrenmanına dahil olarak takımla ilk çalışmalarını yaptıkları kaydedilirken, izinli olan Fatih Tekke ve Yusuf Şimşek'in yanı sıra, ülkesinden dönen Bobo, tedavilerine devam edilen Ferrari, Holosko ve İbrahim Üzülmez'in idmanda yer almadıkları aktarıldı. Ayrıca Necip Uysal, Onur Bayramoğlu, Zapotocny, Ekrem Dağ ve Nihat Kahveci'nin takımdan ayrı olarak koşu yaptıkları açıklandı. Siyah-beyazlı takımın antrenmanını, kulüp başkanı Yıldırım Demirören de izledi. İkinci yarı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı çalışmayla sürdürecek olan Beşiktaş, öğleden sonra kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.

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