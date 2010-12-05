-BEŞİKTAŞ'TA ALİ KUÇİK İLK 11'DE İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Nobre'nin sakatlığında Bursaspor karşısında genç futbolcu Ali Kuçik'e ilk 11'de şans tanıdı. Son oynanan CSKA Sofya maçının ikinci yarısında oyuna giren Ali, ilk kez ligde siyah-beyazlı formayla ilk 11'de görev aldı. A2 takımının oyuncusu olan Ali, forvette görev alırken, arkasında ise Guti forma giydi. -KADRODA 4 DEĞİŞİKLİK- Bernd Schuster, son oynanan CSKA Sofya maçının kadrosundan 4 değişiklik yaparak takımını Bursaspor karşısına çıkardı. Siyah-beyazlılarda savunmanın göbeğinde Zapatocny'nin yerine İbrahim Toraman, savunmanın solunda İsmail'in yerine İbrahim Üzülmez, orta alanda Tabata'nın yerine Necip, forvette de Nobre'nin yerine Ali görev aldı. Bu arada CSKA Sofya maçının ilk yarısının sonunda sakatlanan ve ikinci yarıya devam edemeyen Cenk, Bursaspor karşısında ilk 11'de forma giydi. -KEMAL AKBABA DA KADRODA- Alman teknik adam, Bursaspor karşısında A2 takımı oyuncusu Kemal Akbaba'yı da 18 kişilik maç kadrosuna dahil etti. Kemal ilk kez (A) Takım kadrosunda yer alırken, yedek kulübesinde oturan diğer futbolcular ise Hakan, İsmail, Fink, Tabata, Zapotocny ve Erhan oldu. -KOLTUK SAVAŞLARI- Beşiktaş ve Bursaspor taraftarları arasında stat dışında yaşanan gerginlik, tribünlerde de sürdü. Eski açık tribünde bulunan iki takım taraftarları önce karşılıklı küfürler ederken daha sonra Bursaspor taraftarları, oturdukları koltukları kırarak Beşiktaş taraftarlarına attı. Beşiktaş taraftarları da Bursaspor tribünlerine yabancı maddeler savurdu. Ancak aradaki güvenlik ağı nedeniyle yaralanan taraftar olmadı. Özel güvenlik elemanları olayları yatıştırmakta zorlanınca, çevik kuvvet iki takım arasına girerek olayların büyümesini önledi. -TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU- Taraftarlar, Beşiktaş-Bursaspor maçına büyük ilgi gösterirken, Fiyapı İnönü Stadı tribünleri tamamen doldu. Karşılaşma için basılan tüm biletlerin tükendiği öğrenilirken, karşılaşmayı yaklaşık 32 bin sporsever izleiyor. -BEŞİKTAŞ, 1133 GÜN SONRA GÜNDÜZ MAÇINA ÇIKTI- Beşiktaş, saat 14.00'de başlayan Bursaspor karşılaşmasıyla ligde tam 1133 gün sonra İnönü Stadı'nda gündüz maçına çıktı. Siyah-beyazlılar, evlerindeki son gündüz maçını 2007-08 sezonunda, 28 Ekim 2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynamış ve karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmıştı. -TRİBÜNDE ATIŞMA- Beşiktaş ve Bursasporlu taraftarlar, maç öncesinde, sezonun ikinci yarısında Bursa'da oynanacak maç için şimdiden atışmaya başladı. Beşiktaşlı taraftarların Bursa'daki maçta yer alacaklarını vurgulayan küfürlü tezahüratına Bursasporlular, ''Bursa'ya gelene bilet bedava'' diye yanıt verdi. -AMİGO ALEN'E DESTEK- Beşiktaşlı taraftarlar, tribün liderlerinden Alen Markaryan'a destek verdi. Geçen hafta yaşanan olay sonucu vurulan Alen için kapalı tribünde destek pankartları açıldı. Taraftarlar ayrıca geçen hafta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Onur Bayraktar için ''O artık göklerde bir kartal, rahat uyu Onur Bayraktar'' yazılı pankart açtı.