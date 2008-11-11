Beşiktaş'ta 6 farklı isim



Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, geçen hafta ligde Kocaelispor ile yaptığı maçta ilk 11'de görev yapan kadrosundan 6 farklı oyuncuyla bordo-mavililerin karşısına çıktı.





Fortis Türkiye Kupası A Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Sivok, Delgado ve Cisse maç kadrosunda yer almazlarken, teknik direktör Mustafa Denizli, Rüştü, Nobre ve Holosko'yu yedek soyundurdu.



Beşiktaş'ta, geçen haftadan farklı olarak Hakan, Gökhan, Seriç, Uğur, Bobo ve Serdar Özkan 11'de sahaya çıktı.



Trabzonspor teknik direktör Ersun Yanal, Nijeryalı oyuncu Isaac'ı yedek soyundururken, gıda zehirlenmesi nedeniyle Tayfun 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.



Bordo-mavili takımda geçen haftadan farklı olarak Isaac'ın yerine Umut ilk 11'de görev alırken, bu futbolcu Gökhan Ünal ile birlikte forvette görev aldı.



Gruptaki ilk maçında Gaziantepspor'a 3-1 yenilen bordo-mavili takımda, Umut ve Gökhan Ünal olmak üzere çift forvet görev yaptı.



TAYFUN VE TOLGA KADRODA YOK

Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan kaleci Tolga Zengin ile gıdadan zehirlenen Tayfun'un dışında bordo-mavililer tam kadro maça çıktı.



Tayfun'un, yediği balıktan zehirlendiği ve bu futbolcunun kulüp tesislerinde tedavi altında olduğu bildirildi.



TARAFTAR İLGİSİ

Karşılaşmaya Trabzonsporlu taraftarlar oldukça ilgi gösterdiler. Yaklaşık 20 bin dolayında bordo-mavili taraftar, takımlarını coşkuyla desteklediler.



Yaklaşık 50 kişilik siyah-beyazlı taraftar grubu da kendilerine ayrırlan tribünde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadılar.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, karşılaşmayı protokol tribünde birlikte izlediler.



Bordo-mavili oyuncular sahaya, ''Atam izindeyiz'' yazılı pankartla çıktılar.

