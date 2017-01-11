Beşiktaş'ta 5 isimle yollar ayrılıyor

Kadrosunu 23 oyuncudan oluşturmak isteyen teknik direktör Şenol Güneş'in 5 futbolcuyla yollarını ayıracağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı öncesi Ryan Babel ve Matej Mitrovic transferleriyle Veli Kavlak'ın takıma katılmasının ardından, kadrodaki oyuncu sayısı 26'ya yükseldi. Ersan Gülüm'ün geri dönme ihtimalinin yanı sıra, bir transfer daha yapılması durumunda kadro 28'e çıkacak.

Geniş ve alternatifli kadro; Avrupa Ligi ve Süper Lig'de mücadele edecek Beşiktaş için avantaj gibi gözükse de, teknik direktör Şenol Güneş durumu farklı değerlendiriyor. Kadrosunda en fazla 23 oyuncu tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, planlamasını gerçekleştirmesi için 5 futbolcusunu takımdan göndermesi gerekecek.

NTV'nin haberine göre, bu isimlerden ilki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Olcay Şahan olabilir. Eski formuna kavuşması için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesi düşünülen Rhodolfo'nun da takımdan ayrılması sürpriz olamayacak. Ancak diğer 3 futbolcunun kim olacağı sorusunun yanıtı oldukça zor.

Takımdan ayrılmaları gündemde olan Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak; bu fikre kesinlikle karşı çıkıyor. 3 oyuncu da ikinci yarı kendilerini gösterip, forma giymek istediklerini siyah-beyazlı yönetime iletti.

Teknik heyet ve yönetim, önümüzdeki günlerde bu oyuncularla görüşüp kadro planlamasına son şeklini verecek.