BEŞİKTAŞ'TA "ÇARŞI" ŞİMDİLİK SESSİZ... FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞLILARA "BEŞ" İŞARETİ VE B.MÜNİH TEZAHÜRATI



Haber-Kamera: Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA

Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı taraftarların büyük çoğunluğunun toplanma yeri olarak tercih ettiği Çarşı içinde sessizlik hakim. Meydanda az taraftar bulunurken ilerleyen saatlerde kalabalığın artması bekleniyor.

Stad çevresinde polis ve özel güvenlik tedbiri elden bırakmıyor. Arama noktalarında bilet kontrolleri ve üst aramaları özenle yapılıyor.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar stada girmeden önce yakındaki Beşiktaşlılara dönerek elleriyle \"Beş\" işaretinde bulundular ve Bayern Münih lehine tezahüratta bulundular.

Görüntü Dökümü: (SPOR BÜLTENİNDE GEÇİLECEK)

-Çarşı\'daki Beşiktaşlıların görüntüsü

-Stad çevresi güvenlik kontrolleri

-Fenerbahçeli taraftarların \"beş\" işareti ve B.Münih lehine tezahüratta bulunması

