Beşiktaş'ta "cam filmi yasağı" protesto edildi

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ\'ta toplanan oto aksesuarcılar cam filminin yasaklanmasını protesto ettiler. Beşiktaş oto aksesuar işletmecileri Balmumcu\'da toplanarak, \'Modifiye suç değil yaşam tarzımız\' diyerek slogan atarak, Beşiktaş Meydana doğru ilerledi. Ellerinde pankart ve Türk Bayrağı olan grup adına açıklama yapan Paşam Sezer Türkoğlu \"Bugün burada toplanmamızın nedeni cam filminin yasak olması. Buraya gelen arkadaşlar ekmeği için çalışan insanlar. Cam filmi yasak olduğu zaman bu insanların dükkanı, elemanı, vergi levhası her şeyi kapanıyor. Devlete sesleniyoruz buradan; modifiye suç değil yaşam tarzımız, cam filmimize dokunmayın\" diye konuştu. Grup açıklamanın ardından Barbaros Bulvarı\'nda olaysız bir şekilde dağıldı.

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