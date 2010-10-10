-BEŞİKTAŞ'TA "BORÇLAR" KONUŞULDU İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Beşiktaş Kulübü 2010 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı yapılırken, toplantıda söz alan üyeler özellikle borçlanma konusunda eleştirilerde bulundu. Geçmiş dönemlerde başkanlığa da adaylığını koyan üyelerden Fikret Orman, borçların bu noktaya geleceğini 5.5 yıl önce söylediğini ve bu borçlanmanın herkesin gözü önünde olduğunu söyledi. Ceylan Intercontinental Otel'de gerçekleştirilen toplantıda söz alan Orman, yaptığı eleştirilere rağmen yeni yönetim kurulunun Beşiktaş için şans olduğunu dile getirdi. Yönetim kurulunun icraatlarını doğru bulduğunu vurgulayan Fikret Orman, şunları söyledi: ''Borcun 3 haneli rakamlara geleceği söylendiğinde herkes isyan ediyordu. Eleştiriler yönetim kuruluna yakın veya uzak olma noktasında değişiyor. Beşiktaş ciddi borç yükü içinde. Bu borcun nereye gideceği de belli değil. 75 milyon dolarlık krediyi onaylıyorum. Beşiktaş'ın birçok davası var. Ödemeleri yapamaması nedeniyle bu davalar arttı. Mesele borcun artmasını engellemektir. Borç artışını durdurabilirsek, bir adım atmış oluruz. Borcun 3 ay sonra da, 6 ay sonra da artacağını göreceğiz. Bir planlamanın yapılması gerekiyor. Küçülerek bu borcu ödeme şansı kalmamıştır. Beşiktaş bundan büyüyerek çıkmalı. Bunun için gelirleri arttırmamız lazım.'' Divan kurulu üyelerinden Atıf Keçeci ise kredi alınması konusunda bilgilendirmenin yapılmamasına değinerek, ''Bırakın divan kurulu üyelerini, divan yönetim kurulunun bile haberi yok. 250 milyon lira borç gözüküyor. Ancak bunun içinde Quaresma, Guti'nin yanı sıra 31 Mayıs 2011 yılına kadar teknik direktör ve futbolcu ödemeleri gözükmüyor. Borç 350 milyon liraya gelir. Gelirler ise temlik altında'' dedi. -KILIÇ: ''BANKALAR BİZE GÜVENMİYOR''- Üyelerden Kadir Kılıç da borçlar konusunda sert eleştirilerde bulundu. Bankalardan alınan krediyi Sevr Anlaşması'na benzeten Kılıç, şunları söyledi: ''Bankalar parayı bize vermeyecek. Çünkü bize güvenmiyorlar. Beşiktaş bu krediyi 100 milyon dolar olarak geri veriyor. Futbol Federasyonu ve CAS'ta 25 dosya var. Beşiktaş Kulübü hiçbir zaman bir ailenin yönetimi altına girmemeli. Reel borcu 290 milyon lira olarak gösteriliyor. Liverpool Kulübü'nün değeri kadar borç var. Beşiktaş elden gidiyor. Sahip çıkalım. Beşiktaş bu borçlarla büyüyemez. Devamlı artan borçlar var.'' Toplantıda söz alan Ali Rıza Dizdar ise stadın isminin sponsorluk karşılığı değiştirilmesine karşı çıkarak, bu yönde girişimlerde bulunacağını ifade etti. -KISA VADEDE BORÇLARI ÖDEMEK İÇİN KREDİ ALINDI- Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli, kısa vadeli yüksek faizli borçların ödenmesi için kredi aldıklarını söyledi. Keçeli, özellikle alınan kredi konusuna değinerek, ''Aldığımız kredi tümüyle borca gidecektir. Üstüne binen faizlerin önünü almak için kredi alınmıştır. Yüzde 20'lerde, 18'lerde alınanlar yerine orta vadede yüzde 8'lerde borç bulunmuştur. Başka kulüpler bu şekilde borç aldığında, bunu zafer olarak göstermişlerdir. Biz böyle yapmıyoruz'' diye konuştu. Beşiktaş'ın günümüz şartlarında kar etmesi gerektiğini kaydeden Metin Keçeli, ''Bu sezonki transferler bundan önceki sezonlara göre çok daha ucuza getirilmiştir. Beşiktaş tarihinde de en çok ses getiren transferler olmuştur. Beşiktaş Kulübü'nün seneden seneye kar etmesi için buradayız. Sponsorluklar da olacak, kombine bilet satışları da olacak. Başka yerlerden de gelirler olacak. Bütün bunların hepsini yönetim kurulumuz son derece ciddi şekilde ele almıştır. Uzun mesailerle bu çalışmaları yapıyoruz'' dedi. -BORÇ 251 MİLYON LİRA- Bu arada Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle 251 milyon 752 bin 933 lira olduğu açıklandı. Başkan Yıldırım Demirören'e borcun 86 milyon 465 bin 816 lira, yönetici Serdal Adalı'ya ise borcun 9 milyon 296 bin 825 lira olduğu bildirildi. Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ'nin borcunun 194 milyon 204 bin 780 lira, derneğin borcunun ise 18 milyon 508 bin 983 lira olduğu açıklandı. Bu rakamların toplamının 308 milyon 476 bin 404 lira olduğu, 56 milyon 723 bin 471 liralık mevcutların ve alacakların düşmesi halinde rakamın 251 milyon 752 bin 933 lirayı bulduğu kaydedildi.