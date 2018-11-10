Beşiktaş'ta 300 metrelik dev Türk Bayrağıyla binler Dolmabahçe'ye yürüdü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde Beşiktaş’ta anıldı. Ellerinde 300 metrelik dev Türk bayrağıyla Dolmabahçe’ye yürüyen binlerce vatandaş, saatlerin 9’u 5 geçeyi göstermesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna durdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 80’inci ölüm yıl dönümünde 300 metrelik dev Türk bayrağı ile Beşiktaş’ta Ulu Öndere saygı yürüyüşü düzenledi. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. 300 metrelik dev Türk bayrağından tutan vatandaşlar Dolmabahçe’ye kadar yürüyerek Ata’yı andı. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç da eşi Günay Doğaç ile yürüyüşe katıldı. Saatler 09.05'te gösterdiğinde ise Beşiktaş’ta adeta hayat durdu. Binlerce vatandaş sirenlerin çalmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna durdu. Binlerce vatandaşın katıldığı anmada vatandaşlar bir yandan saygı duruşunda bulunurken bir yandan da Türk bayraklarını açtı. Ardından coşkuyla İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar Dolmabahçe Sarayı’na akın etti.

“7’den 70'e halkımızın onu unutmadığının unutmayacağının bir nişanesidir"

Atatürk'ün tüm dünyaya örnek bir lider olduğunu dile getiren Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Tahir Doğaç, “Bu halkın özgürce yaşama değerlerini kaybetmeme, emperyalizme karşı ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü, ruhu içerisinde bu değerli Atamızın her sene anılan ölüm yıl dönümünü 80’inc, yılında yine aynı coşku ve ruhla onun etrafındayız. Halkımızla beraber yürüyoruz. Bu 7’den 70'e halkımızın onu unutmadığının unutmayacağının bir nişanesidir. Bizim Beşiktaş belediyesi olarak Mustafa Kemal’in oluşturduğu değerleri savunma, büyütme ve geliştirme konusunda çabalarımız hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek” dedi.

“Atatürk bugün de anılacak ebediyete kadar da anılacak”

7’den 70’e herkesin yürüyüşe katıldığını Atatürk’ün her zaman yaşayacağını dile getiren Mevlüt Polat, “Atatürk bugün de anılacak ebediyete kadar da anılacak. Bu ülkede bizler var olduğumuz sürece Atatürk de var olacak. Gençler, Atatürk’e, Cumhuriyetine sahip çıksın. Kendi faziletine sahip çıkmayan toplum, hiçbir zaman faziletli olamaz” dedi.

“Atatürk sevgisini asla içimizden sökemezler”

Atatürk’ün tüm dünya için örnek bir lider olduğuna dikkat çeken ve yürüyüşe katılan Öznur Sevinç, “Çok onurluyum, mutluyum, Atatürk sevgisini asla içimizden sökemezler. Atatürk’ün bu ülkeyi nasıl kurtardığına şahit olanlar, torunları evlatları hepimiz buradayız” ifadelerini kullandı.