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Spor

Beşiktaş'ta 16 milyon euroluk 'Potekiz Çetesi' dönemi kapandı

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma transferiyle başlayan 'Portekiz ekolü' dönemi 4 yıl sürdü

30 Mayıs 2014 11:52

Beşiktaş 'ta bir dönem sona erdi. Kulüp eski başkanı Yıldırım Demirören döneminde transfer edilen Portekizli futbolcular, birer birer siyah-beyazlı ekibe veda etti. Üstelik arkalarında büyük bir fatura bırakarak. Simao, Alves, Q7 (Quaresma) derken, Fernandes ve Almeida da gitti. Beşiktaş'ta 4 yıllık 'Portekiz Çetesi' dönemi kapandı.

Temmuz 2010'da Inter'den Ricardo Quaresma'yı kadrosuna katan Kara Kartal, iki sezon içerisinde yıldız oyuncular Hugo Almeida, Simao Sabrosa ve Manuel Fernandes ile genç orta saha Julio Alves'e imza attırdı. Takımda bir Portekiz ekolü hedefleyen Beşiktaş, bu düşüncesinde pek de başarılı olamadı.

Yıldızlardan beklediği verimi alamayan yönetim, önce Simao ve Alves'i gönderirken, taraftarın sevgilisi Quaresma ile olaylı bir ayrılık süreci yaşadı. Yıllık ücretinde indirimi kabul etmeyen Q7, kadro dışında geçirdiği yarım sezonun ardından bedava Türkiye 'den ayrıldı. 2013-2014 sezonuna iki Portekizli ile başlayan siyah-beyazlılar, sözleşmeleri iki gün sonra bitecek Fernandes ve Almeida ile de devam etmeme kararı aldı.

 

'Çete'ye 16 milyon euro 

 

'Portekiz çetesi' olarak adlandırılan 5 futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti oldukça ağır oldu. Öyle ki söz konusu oyuncular için sadece bonservis bedeli olarak 13.6 milyon euro ödendi. Bu rakam, Süper Lig'de 3 yıl top koşturan Almeida için fonun hesabına yatacak 2.5 milyon euro ile 16.1 milyon euroya çıkacak.

 

Fona 2.5 milyon euro

 

Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, 2014 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın formasını giyecek Almeida ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: 
"Almeida'nın geri dönüşü neredeyse imkansız. İlk yapılan anlaşma uyarınca sözleşme sonunda ödenecek olan 2.5 milyon euro bonservis bedelini Almeida'nın menajerlik şirketine ödeyeceğiz ve kendisiyle herhangi bir bağımız kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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