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Spor

Beşiktaş Milangaz'a ABD'li takviye İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2012 20:09

-Beşiktaş Milangaz'a ABD'li takviye  İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Beşiktaş Milangaz, NBA'deki lokavt süresince Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen ABD'li oyuncu Adam Morrison ile anlaştığını duyurdu.  Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, 2.03 metre boyundaki basketbolcunun, akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği kaydedildi. ABD'li oyuncunun, yarın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçeceği, lisansının yetişmesi halinde 14 Ocak Cumartesi günü yapılacak Antalya Büyükşehir Belediyesi maçında forma giyeceği belirtildi.

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