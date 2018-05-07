T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaşlıların kartlarını iptal ettiği iddialarına ilişkin Finansbank'tan açıklama

Basketbol maçında yaşananlara Beşiktaş taraftarı büyük tepki göstermişti

07 Mayıs 2018 16:57

Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan arasında oynanan basketbol maçında saha kenarında kafalarını bandajlayarak Şenol Güneş'i protesto eden isimlerden birisinin QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Şakar olmasının ardından Beşiktaş taraftarının, bankadaki kartlarını, hesap numaralarını ve pos cihazlarını iptal ettiği iddiasına yalanlama geldi.

QNB Finansbank ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Finansbank'tan yalanlama açıklaması

QNB Finansbank, yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunun yanlış bilgilendirdiğini ve haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İşte Finansbank'ın açıklaması;

 

ETİKETLER

BeşiktaşQNB Finansbankyaptırımkart iptalikriz masasıFenerbahçe DoğuşBeşiktaş Sompo Japan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24