Beşiktaşlıların kartlarını iptal ettiği iddialarına ilişkin Finansbank'tan açıklama

Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan arasında oynanan basketbol maçında saha kenarında kafalarını bandajlayarak Şenol Güneş'i protesto eden isimlerden birisinin QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Şakar olmasının ardından Beşiktaş taraftarının, bankadaki kartlarını, hesap numaralarını ve pos cihazlarını iptal ettiği iddiasına yalanlama geldi.

QNB Finansbank ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklamasında bulundu.

Finansbank'tan yalanlama açıklaması

QNB Finansbank, yaptığı yazılı açıklamada kamuoyunun yanlış bilgilendirdiğini ve haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İşte Finansbank'ın açıklaması;